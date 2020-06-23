В Армении за сутки выявлено 418 случаев коронавируса: Вылечились 1013 человек

В Армении за сутки выявлено 418 случаев коронавируса: Вылечились 1013 человек
23 июня 2020 - 11:00 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 23 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 418 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 21,006, из которых активных кейсов - 10,364.

За сутки вылечились 1012 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 10,144.

От последствий вируса за сутки умерло 12 человек, еще 9 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 372 - от коронавируса, еще 126 - от других заболеваний.

За все время проведено 98,117 тестов.

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