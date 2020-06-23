Экс-президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы

PanARMENIAN.Net - Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили во вторник к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев, пишет ТАСС.

«Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы», - сказал Слесарев. По его словам, судьи также приняли решение конфисковать принадлежащее бывшему президенту имущество и лишить его государственных званий и наград, именных часов президента.

Как заверил адвокат, сторона защиты считает данный приговор несправедливым и в ближайшее время намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции. Ранее прокуроры в ходе прений предлагали суду приговорить Атамбаева к 15 годам заключения.

Экс-глава государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес и считает данный судебный процесс политическим преследованием, признан судьями виновным по статье «Коррупция» УК Киргизии. В частности, суд посчитал, что Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из исправительной колонии в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

По официальной версии, заключенный был признан смертельно больным и по этой причине отпущен на свободу, после чего он сразу же уехал из Киргизии. Впоследствии выяснилось, что медицинское заключение было фальсифицировано. Фигурантами данного дела помимо Атамбаева являются 19 человек.

Возглавлявший Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. В спецоперации принимали участие около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. Задержанию Атамбаева противостояли его сторонники. Во время осады здания погиб заместитель командира подразделения «Альфа». Позже сам Атамбаев говорил, что в какой-то момент решил сдаться, чтобы не допустить роста числа жертв. По данным минздрава Киргизии, всего в столкновениях в Бишкеке и его пригороде тогда пострадали 132 человека.

Атамбаев находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии с 8 августа 2019 года.