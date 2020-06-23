Экс-президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы
23 июня 2020 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили во вторник к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев, пишет ТАСС.
«Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы», - сказал Слесарев. По его словам, судьи также приняли решение конфисковать принадлежащее бывшему президенту имущество и лишить его государственных званий и наград, именных часов президента.
Как заверил адвокат, сторона защиты считает данный приговор несправедливым и в ближайшее время намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции. Ранее прокуроры в ходе прений предлагали суду приговорить Атамбаева к 15 годам заключения.
Экс-глава государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес и считает данный судебный процесс политическим преследованием, признан судьями виновным по статье «Коррупция» УК Киргизии. В частности, суд посчитал, что Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из исправительной колонии в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.
По официальной версии, заключенный был признан смертельно больным и по этой причине отпущен на свободу, после чего он сразу же уехал из Киргизии. Впоследствии выяснилось, что медицинское заключение было фальсифицировано. Фигурантами данного дела помимо Атамбаева являются 19 человек.
Возглавлявший Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. В спецоперации принимали участие около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. Задержанию Атамбаева противостояли его сторонники. Во время осады здания погиб заместитель командира подразделения «Альфа». Позже сам Атамбаев говорил, что в какой-то момент решил сдаться, чтобы не допустить роста числа жертв. По данным минздрава Киргизии, всего в столкновениях в Бишкеке и его пригороде тогда пострадали 132 человека.
Атамбаев находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии с 8 августа 2019 года.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пашинян: В мае восстановилось 50 тысяч из закрывшихся в апреле 71 тысяч рабочих мест Он отметил, что необходимо любой ценой избежать возвращения к политике локдауна
У вице-спикера парламента Армении подтвержден коронавирус Энфиаджян чувствует себя хорошо
В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса Всего в Арцахе выявлено 103 случая коронавируса
Паломники из-за рубежа не смогут принять участие в хадже в Саудовской Аравии Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения