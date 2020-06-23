Число случаев коронавируса в РФ достигло 600,000

Число случаев коронавируса в РФ достигло 600,000
23 июня 2020 - 16:03 AMT

PanARMENIAN.Net - За прошедшие сутки в России выявлено 7425 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. У 32.7% заразившихся не наблюдались симптомы Covid-19.

По его данным, с начала эпидемии общее число выявленных случаев коронавируса достигло 599,705 человек. За минувшие сутки в стране умерли 153 пациента с пневмонией и подтвержденным Covid-19. Общее число летальных исходов увеличилось до 8359, за весь период выздоровели 356,429 пациентов, пишут «Ведомости».

За сутки были выписаны еще 12 013 человек, лечиться продолжают 234,917 пациентов.

Ежедневный прирост новых случаев меньше 8000 заразившихся держится уже неделю.

На сегодняшний день всего в мире коронавирусная инфекция обнаружена уже у более чем 9.1 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Россия в мире находится на третьем месте по числу заразившихся.

Photo. TASS
 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Канада прекратила военный экспорт в Азербайджан и запретила продажу оружия Турции
Словения включила Армению в список стран с «ухудшающейся эпидемиологической обстановкой»
Премьер Британии назвал абсурдным и позорным снос исторических памятников в стране
Число случаев коронавируса в РФ превысило 520,000
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян: В мае восстановилось 50 тысяч из закрывшихся в апреле 71 тысяч рабочих мест Он отметил, что необходимо любой ценой избежать возвращения к политике локдауна
У вице-спикера парламента Армении подтвержден коронавирус Энфиаджян чувствует себя хорошо
В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса Всего в Арцахе выявлено 103 случая коронавируса
Паломники из-за рубежа не смогут принять участие в хадже в Саудовской Аравии Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения