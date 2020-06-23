Число случаев коронавируса в РФ достигло 600,000

PanARMENIAN.Net - За прошедшие сутки в России выявлено 7425 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. У 32.7% заразившихся не наблюдались симптомы Covid-19.

По его данным, с начала эпидемии общее число выявленных случаев коронавируса достигло 599,705 человек. За минувшие сутки в стране умерли 153 пациента с пневмонией и подтвержденным Covid-19. Общее число летальных исходов увеличилось до 8359, за весь период выздоровели 356,429 пациентов, пишут «Ведомости».

За сутки были выписаны еще 12 013 человек, лечиться продолжают 234,917 пациентов.

Ежедневный прирост новых случаев меньше 8000 заразившихся держится уже неделю.

На сегодняшний день всего в мире коронавирусная инфекция обнаружена уже у более чем 9.1 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Россия в мире находится на третьем месте по числу заразившихся.