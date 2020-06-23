У вице-спикера парламента Армении подтвержден коронавирус
23 июня 2020 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель председателя Национального собрания Армении, член фракции «Процветающая Армения» Ваге Энфиаджян заразился коронавирусом. Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
«Я сдал тест на Covid-19. Только что узнал, что результат теста положительный. Должен отметить, что мое самочувствие хорошее, в данный момент никаких беспокоящих жалоб нет. Будьте здоровы», - написал Энфиаджян.
Таким образом, он стал первым депутатом парламента Армении, у которого выявили коронавирус.
В последнее время Энфиаджян принимал участие в заседаниях парламента, а также участвовал в недавних митингах в поддержку главы фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Депутат всегда был в маске.
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