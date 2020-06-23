Пашинян: В мае восстановилось 50 тысяч из закрывшихся в апреле 71 тысяч рабочих мест
23 июня 2020 - 19:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении в апреле 71,471 рабочее место было закрыто из-за ограничений, введенных в связи пандемией коронавируса. Об этом в прямом эфире заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, добавив, что 50,094 из этих рабочих мест были восстановлены в мае, и процесс восстановления продолжается.
Он отметил, что необходимо любой ценой избежать возвращения к политике локдауна, добавив, что необходимо строго соблюдать противоэпидемические меры.
По словам премьера, во время локдауна улучшается ситуация в сфере здравоохранения, однако в экономическом плане может произойти такой коллапс, что восстановление может длиться десятилетиями.
Пашинян отметил, что в противном случае можно было потерять 150,000 рабочих мест, что имело бы очень серьезные последствия.
Премьер-министр выразил надежду, что остальные закрытые рабочие места будут восстановлены в июне, а необходимые шаги по стимулированию экономики будут обсуждены в будущем.
По состоянию на 23 июня, в Армении выявлено 21,006 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 10,364. Общее число выздоровевших составляет 10,144. От последствий вируса скончались 372 пациента, еще 126 - от других заболеваний.
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