У первой ракетки мира выявили коронавирус
23 июня 2020 - 19:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Сербский теннисист, первая ракетка Новак Джокович заразился коронавирусом. Об этом сообщил в своем Twitter спортивный журналист Саша Озмо. У жены спортсмена Елены также обнаружен коронавирус, тесты детей показали отрицательный результат.
22 июня стало известно о вспышке коронавируса на турнире Adria Tour, организованном Джоковичем. Заболели Григор Димитров, его тренер Виктор Троицки и его жена, а также Борн Чорич и фитнес-тренер Джоковича, пишут «Ведомости».
После обнаружения болезни у Димитрова соревнования остановили. Матчи, по данным The New York Times, проходили без введения ограничений по коронавирусу, участники турнира выступали перед толпами зрителей, а также устраивали совместные вечеринки. Джокович стал четвертым участником Adria Tour, у которого диагностировали коронавирус.
В феврале 2020 года Джокович стал восьмикратным победителем Australian Open. Он побеждал в этом турнире в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 и 2019 гг). В общей сложности теннисист выиграл 17 турниров Большого шлема. Больше побед только у Рафаэля Надаля (19) и Роджера Федерера (20).
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