Трамп разрешил сажать в тюрьму разрушающих памятники вандалов

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп разрешил арестовывать за любые акты вандализма в стране. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто повреждает или уничтожает памятник, статую или другую федеральную собственность в США», - написал Трамп.

Он добавил, что подозреваемым в вандализме, согласно закону о сохранении мемориалов, грозит до 10 лет лишения свободы. При этом виновных можно будет наказывать «задним числом», подчеркнул Трамп. Распоряжение вступает в силу «немедленно».

В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейского. Вскоре протесты переросли в беспорядки. 10 июня протестующие снесли два памятника Христофору Колумбу в Ричмонде и Бостоне: один из них утопили в озере, а второй обезглавили. На одном из памятников протестующие написали: «Колумб ‒ символ геноцида».