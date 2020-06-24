В сеть утекла база данных более 40 млн пользователей Telegram
24 июня 2020 - 10:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. В файле весом 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщил портал «Код Дурова».
На скриншотах портала видно, что файл содержит более 40 млн записей. Редакция издания проверила файл и нашла в нем номера своих сотрудников, пишут «Ведомости».
В пресс-службе мессенджера рассказали, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. По их словам, это происходит через импорт контактов при регистрации пользователя. В компании заверили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны. Более 84% данных собраны до середины 2019 года. Почти 70% аккаунтов в базе — это пользователи из Ирана, 30% — из России.
Летом 2019 года после сообщений о переборе номеров пользователей Гонконга, в Telegram появилась настройка «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона». Она, по данным пресс-службы, затрудняет использование мессенджера обычным пользователям (они становятся «невидимыми» даже для тех, кто знает их номер), но позволяет «диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона».
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