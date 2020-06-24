В Армении за сутки выявили 711 случаев коронавируса: 653 пациента вылечились
24 июня 2020 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 24 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 711 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 21,717, из которых активных кейсов - 10,404.
За сутки вылечились 653 пациента. Общее число выздоровевших составляет 10,797.
От последствий вируса за сутки умерло 14 человек, еще 4 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 386 - от коронавируса, еще 130 - от других заболеваний.
За все время проведено 100,400 тестов.
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