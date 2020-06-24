В Армении за сутки выявили 711 случаев коронавируса: 653 пациента вылечились

PanARMENIAN.Net - В Армении 24 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 711 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 21,717, из которых активных кейсов - 10,404.

За сутки вылечились 653 пациента. Общее число выздоровевших составляет 10,797.

От последствий вируса за сутки умерло 14 человек, еще 4 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 386 - от коронавируса, еще 130 - от других заболеваний.

За все время проведено 100,400 тестов.