В Армении за сутки выявили 711 случаев коронавируса: 653 пациента вылечились

В Армении за сутки выявили 711 случаев коронавируса: 653 пациента вылечились
24 июня 2020 - 11:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 24 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 711 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 21,717, из которых активных кейсов - 10,404.

За сутки вылечились 653 пациента. Общее число выздоровевших составляет 10,797.

От последствий вируса за сутки умерло 14 человек, еще 4 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 386 - от коронавируса, еще 130 - от других заболеваний.

За все время проведено 100,400 тестов.

 Самое значимое
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Пара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусомПара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусом
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
Армении не хватает палочек для тестирования коронавируса
В Армении выявили 663 новых случая коронавируса, скончались еще 5 паценитов
В Армении за сутки выявили 397 случаев коронавируса, 19 пациентов умерли
В Армении выявлено 425 новых случаев коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Джордж Мартин надеется на выход книги «Ветра зимы» в 2021 году Писатель отметил, что не успеет закончить книгу в 2020 году
Президент Киргизии не принял участия в параде в Москве из-за случаев Covid-19 в делегации У двоих сопровождающих лиц обнаружен коронавирус
Испанский реставратор-любитель изуродовал картину «Непорочное зачатие» с Девой Марией Частный коллекционер предложил реставратору за 1200 евро почистить картину
75 армянских военнослужащих приняли участие в параде Победы в Москве В Москву отправился также министр обороны РА Давид Тоноян