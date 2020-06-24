Врачи: Последствия коронавируса могут остаться на всю жизнь
24 июня 2020 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.
По данным исследования, у 30% переболевших коронавирусной инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз легких. Это заболевание, при котором в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом, пишет РБК со ссылкой на The Daily Telegraph.
У половины вылечившихся могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, и около 70% могут страдать от бредового расстройства. У каждого десятого пациента выявляли острое поражение сердца.
По словам ученых, также есть данные о том, что коронавирус способен вызвать повреждения мозга, которые впоследствии могут привести к болезни Альцгеймера.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусная инфекция диагностирована у более чем 9.2 млн человек. Из них скончались 477 тысяч заболевших.
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