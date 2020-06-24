В Арцахе за сутки выявили 7 случаев коронавируса
24 июня 2020 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
5 из зараженных - жители Степанакерта: это новый очаг заражения в городе. Ведутся работы по выявлению круга общения зараженных. Еще 2 случая - из ранее подтвержденного очага в Гетаване.
За сутки вылечились 12 человек.
Всего в Арцахе выявлено 110 случаев коронавируса, 77 человек уже выздоровели, летальных исходов нет.
В общей сложности в Арцахе проведено 1724 теста, 68 человек изолированы.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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