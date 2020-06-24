В Арцахе за сутки выявили 7 случаев коронавируса

В Арцахе за сутки выявили 7 случаев коронавируса
24 июня 2020 - 12:03 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

5 из зараженных - жители Степанакерта: это новый очаг заражения в городе. Ведутся работы по выявлению круга общения зараженных. Еще 2 случая - из ранее подтвержденного очага в Гетаване.

За сутки вылечились 12 человек.

Всего в Арцахе выявлено 110 случаев коронавируса, 77 человек уже выздоровели, летальных исходов нет.

В общей сложности в Арцахе проведено 1724 теста, 68 человек изолированы.

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