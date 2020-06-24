75 армянских военнослужащих приняли участие в параде Победы в Москве
24 июня 2020 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения отправила 75 военнослужащих в Москву для участия в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
«75 офицеров и военнослужащих во главе с полковником Ашотом Акопяном сегодня прошли по Красной площади в Москве, напомнив всему миру о роли армянского народа в деле Великой Победы, представив также подготовку ВС нынешнего армянского государства», - отметила она.
По словам Степанян, министр обороны РА Давид Тоноян высоко оценил прохождение армянских военнослужащих и отметил, что участники выполнили поставленную задачу на надлежащем уровне.
Парад Победы в Москве в этом году прошел 24 июня: из-за введенного из-за пандемии коронавируса карантина церемонию пришлось перенести. В параде приняли участие 13,000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов. 12 государств, в том числе Армения, направили своих военных в российскую столицу для участия в параде.
Ожидалось, что в параде примет участие также премьер-министр РА Никол Пашинян, однако он отказался от поездки в Москву из-за эпидемиологической ситуации в Армении.
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