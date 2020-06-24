Испанский реставратор-любитель изуродовал картину «Непорочное зачатие» с Девой Марией

PanARMENIAN.Net - Реставратор мебели из Валенсии испортил копию картины «Непорочное зачатие» художника Бартоломе Эстебана Мурильо (оригинал работы хранится в мадридском музее Прадо). После этого специалисты в этой сфере призвали ужесточить законы о реставрационных работах, так как это не первый подобный случай.

Частный коллекционер предложил реставратору за 1200 евро почистить картину, но что-то пошло не так, и лицо Мадонны изменилось до неузнаваемости. Попытки восстановить картинку не привели к успеху, пишет TJ.

Издание The Cut назвало получившуюся работу «Картофельной Мадонной».

После этого инцидента эксперты потребовали ужесточить законодательство, чтобы работу по реставрации можно было доверять только профессионалам. Профессор Галицкой школы по сохранению и реставрации культурного наследия Фернандо Каррера назвал людей, которые берутся за такие задачи без нужных навыков «проходимцами» и сказал, что они все портят и разрушают вещи.

Этот случай напомнил всем историю про «Пушистого Иисуса». В 2012 году в городе Борха под Сарагосой пожилая женщина по имени Сесиллия Хименес попыталась «восстановить» фреску Ecce Homo (Се Человек), немного пострадавшую от влажности. В итоге холст, по понятным причинам, в соцсетях окрестили «Се обезьяна» (Ecce mono).