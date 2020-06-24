Президент Киргизии не принял участия в параде в Москве из-за случаев Covid-19 в делегации
24 июня 2020 - 13:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц.
«Согласно алгоритму, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилете в Москву сдали тест на Covid-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат», - сказали в пресс-службе президента, пишет «Интерфакс».
Как уточняется, положительный результат показали тесты заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.
Парад Победы в этом году прошел 24 июня: из-за введенного из-за пандемии коронавируса карантина церемонию пришлось перенести. В параде приняли участие 13,000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов.
12 государств, в том числе Армения, направили своих военных в российскую столицу для участия в параде. Кроме Армении, речь идет о военнослужащих из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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