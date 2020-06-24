Еще один армянский депутат заразился коронавирусом
24 июня 2020 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Национального собрания Армении от правящего блока «Мой шаг» Виктор Енгибарян заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Я сдал тест на коронавирус, результат теста – положительный. Каких-либо проблем со здоровьем нет, я самоизолировался дома.
Видимо, в какой-то момент я был невнимательным, видимо, нехорошо соблюдал правила. Прошу носить маски и соблюдать все правила, это может спасти жизнь людей, в том числе и ваших близких», - написал депутат.
Енгибарян стал вторым депутатом парламента Армении, у которого выявили коронавирус.
Ранее стало известно, что заместитель председателя Национального собрания Армении, член фракции «Процветающая Армения» Ваге Энфиаджян заразился коронавирусом.
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