Джордж Мартин надеется на выход книги «Ветра зимы» в 2021 году

Джордж Мартин надеется на выход книги «Ветра зимы» в 2021 году
24 июня 2020 - 15:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Книга «Ветра зимы» писателя Джорджа Мартина, автора серии романов «Песнь льда и пламени», по которому снимался сериал «Игра престолов», может выйти в 2021 году. Об этом в своем блоге сообщил сам писатель.

Он отметил, что не успеет закончить книгу в 2020 году, и выразил надежду, что книга выйдет в 2021 году. Мартин сообщил, что проводит время в хижине в горах, соблюдая режим самоизоляции, чтобы избежать заражения коронавирусом, и изоляция помогла в его работе над «Ветрами зимы».

«Я провожу многие часы каждый день, работая над «Ветрами зимы». Я закончил главу вчера, еще одну – три дня назад, другую – на прошлой неделе. Но нет, это не значит, что книга будет завершена завтра или опубликована на следующей неделе. Это будет огромная книга и впереди еще много работы», - отметил писатель.

«Ветра зимы» - шестая книга серии «Песнь льда и пламени». Пятая книга, «Танец с драконами», вышла в 2011 году. В 2019 году Мартин обещал выпустить «Ветра зимы» к середине 2020 года.

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