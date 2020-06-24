В РФ число случаев коронавируса превысило 600,000 человек
24 июня 2020 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 606,882. За прошедшие сутки заболевание диагностировали у 7176 человек. Умерли еще 154 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 8513.
За сутки полностью выздоровели 12,393 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время эпидемии выздоровели 368,822 человека. Продолжают лечение 229,546 больных, пишут «Ведомости».
В Москве коронавирус обнаружили еще у 811 больных, общее число случаев заражения в городе достигло 216,906. За сутки выздоровели 2020 больных, лечение продолжает 71,981 человек. С начала пандемии в Москве скончались 3657 пациентов.
Число случаев коронавируса в мире превысило 9.2 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2.3 млн из них приходится на США, более 1.1 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев.
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