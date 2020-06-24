Китай наказал владельца TikTok за «уход от ценностей социализма»

PanARMENIAN.Net - Администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua (принадлежит компании ByteDance - владельцу приложения TikTok) за «вульгарный контент».

Также санкциям со стороны Администрации киберпространства подверглись приложения компаний, в которые инвестировал китайский холдинг Tencent. Речь в том числе о стриминговых сервисах Huya и DouYu, пишет Meduza со ссылкой на Bloomberg.

Сервисы, в частности, обязали прекратить регистрацию новых пользователей, уточняет Bloomberg.

В сообщении Администрации киберпространства КНР также сказано, что указанные сервисы «отходят от социалистических ценностей» и «портят атмосферу в обществе», транслируя «похабные танцы, вульгарные шутки».

Сервисы Huya и DouYu сообщили, что «заморозили обновления» с 23 июня, не объяснив подробностей. ByteDance не была доступна для оперативных комментариев.