Китай наказал владельца TikTok за «уход от ценностей социализма»
24 июня 2020 - 19:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua (принадлежит компании ByteDance - владельцу приложения TikTok) за «вульгарный контент».
Также санкциям со стороны Администрации киберпространства подверглись приложения компаний, в которые инвестировал китайский холдинг Tencent. Речь в том числе о стриминговых сервисах Huya и DouYu, пишет Meduza со ссылкой на Bloomberg.
Сервисы, в частности, обязали прекратить регистрацию новых пользователей, уточняет Bloomberg.
В сообщении Администрации киберпространства КНР также сказано, что указанные сервисы «отходят от социалистических ценностей» и «портят атмосферу в обществе», транслируя «похабные танцы, вульгарные шутки».
Сервисы Huya и DouYu сообщили, что «заморозили обновления» с 23 июня, не объяснив подробностей. ByteDance не была доступна для оперативных комментариев.
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