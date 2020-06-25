В Армении за сутки выявлено рекордное число случаев Covid-19 - 771

PanARMENIAN.Net - В Армении за последние сутки выявлено рекордное число случаев коронавируса - 771, общее число достигло 22,488. Об этом заявил на заседании правительства министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, за прошедшие сутки было проведено 2336 тестов на коронавирус, положительные результаты составили около 30%.

За сутки выписались 538 человек, всего - 11,335. Активных больных осталось 10,625.

11 человек скончались за сутки от последствий коронавируса, еще один зараженный - по иным причинам. Всего умерли 397 человек, 131 - по другим причинам.

Торосян сообщил, что около 600 зараженных находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии: 502 - в тяжелом, 113 - в критическом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 40 человек.

Министр отметил, что ситуация остается напряженной, хоть и стабильной. Торосян добавил, что сейчас в переводе в коронавирусные больницы нуждается всего 51 пациент, из которых лишь двое находятся дома, а во всех реанимационных отделениях есть свободные места.