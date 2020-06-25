Армения начала производство минометов (фото)

PanARMENIAN.Net - В Армении начали производить минометы. Министр индустрии высоких технологий РА Акоп Аршакян опубликовал в Facebook фотографии минометов армянского производства и снарядов для них.

«С гордостью произведено в Армении», - написал министр.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что у страны есть новое оружие, которое будут использовать не только в Армении, но и за ее пределами.