Армения начала производство минометов (фото)

Армения начала производство минометов (фото)
25 июня 2020 - 11:13 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении начали производить минометы. Министр индустрии высоких технологий РА Акоп Аршакян опубликовал в Facebook фотографии минометов армянского производства и снарядов для них.

«С гордостью произведено в Армении», - написал министр.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что у страны есть новое оружие, которое будут использовать не только в Армении, но и за ее пределами.

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