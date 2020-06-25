После окончания режима ЧП иностранцы должны представить основания для пребывания в Армении
25 июня 2020 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящиеся в Армении иностранные граждане после окончания введенного в связи с пандемией коронавируса чрезвычайного положения должны будут предоставить правовые основания для пребывания в РА или покинуть страну.
Как сообщает полиция РА, согласно указу комендатуры, в отношении иностранцы, у которых законные основания для проживания (пребывания) в Армении истекли, в течение 20 дней после окончания режима ЧП не будут призваны к ответственности по статье 201 Кодекса РА об административных правонарушениях. Однако по завершении указанного срока им надлежит предоставить правовые основания для пребывания в РА или уехать из страны.
Режим ЧП был введен в Армении 16 марта в связи с ситуацией с коронавирусом и продлен несколько раз до 14 июля.
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