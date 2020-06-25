Президента Косово обвиняют в военных преступлениях

PanARMENIAN.Net - Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге предъявила обвинения президенту Косово Хашиму Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в 1998-1999 гг.

Обвинительное заключение в отношении Тачи, бывшего спикера косовского парламента Кадри Весели и ряда других лиц содержит десять пунктов, в том числе обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках. В заключении утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые ответственны почти за сотню убийств, пишет «Интерфакс».

Из-за предъявленных обвинений Тачи отказался от поездки в Вашингтон, где должна состояться встреча представителей Косово и Сербии. Об этом сообщил в твиттере спецпредставитель США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл. Между тем переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Авдуллой Хоти, организованные по инициативе президента США Дональда Трампа, все же состоятся 27 июня в Вашингтоне, уточнил Гренелл.

Обвинения касаются событий 1998-1999 гг, когда косовские албанцы начали вооруженную борьбу за отделение от Югославии. Жертвами военного конфликта стали более 1077 тысяч человек. Тачи был одним из основателей группировки «Освободительная армия Косово» и сыграл видную роль в провозглашении независимости Косово от Сербии в 2008 году.