В Москве задержали около 30 криминальных авторитетов из кавказских республик
25 июня 2020 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы в Москве проводели операцию по задержанию криминальных лидеров, задержаны около 30 человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ТАСС.
«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», - сказал собеседник агентства, отметив, что часть задержанных оказались вооружены.
По словам источника, в ходе проведения операции прозвучало несколько выстрелов, один человек пострадал.
Источник также сообщил, что всех задержанных проверят на причастность к преступлениям. «Все задержанные будут проверены по базам данных лиц, находящихся в розыске, а также на причастность к преступлениям, совершенным на территории Московского региона», - сказал собеседник агентства.
По словам источника, также будет изъято для исследования оружие, которое имели при себе задержанные.
Photo. TASS
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