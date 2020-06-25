В Арцахе коронавирус выявлен у еще троих

В Арцахе коронавирус выявлен у еще троих
25 июня 2020 - 15:07 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Из министерства здравоохранения НКР сообщают, что новый очаг заражения выявлен в Шаумянском районе, где 1 новый случай подтвержден в общине Чаректари. Еще двое зараженных - из ранее выявленного очага в Гетаване.

Всего в Арцахе выявлено 113 случаев коронавируса, 77 человек уже выздоровели, летальных исходов нет.

В общей сложности в Арцахе протестированы 1763 человека, 65 человек изолированы.

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