В Арцахе коронавирус выявлен у еще троих

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Из министерства здравоохранения НКР сообщают, что новый очаг заражения выявлен в Шаумянском районе, где 1 новый случай подтвержден в общине Чаректари. Еще двое зараженных - из ранее выявленного очага в Гетаване.

Всего в Арцахе выявлено 113 случаев коронавируса, 77 человек уже выздоровели, летальных исходов нет.

В общей сложности в Арцахе протестированы 1763 человека, 65 человек изолированы.