В Арцахе коронавирус выявлен у еще троих
25 июня 2020 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
Из министерства здравоохранения НКР сообщают, что новый очаг заражения выявлен в Шаумянском районе, где 1 новый случай подтвержден в общине Чаректари. Еще двое зараженных - из ранее выявленного очага в Гетаване.
Всего в Арцахе выявлено 113 случаев коронавируса, 77 человек уже выздоровели, летальных исходов нет.
В общей сложности в Арцахе протестированы 1763 человека, 65 человек изолированы.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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