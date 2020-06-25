Microsoft избавится от Skype для рабочего стола

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft объединяет Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола в одну систему. Это позволит не разрабатывать разные версии и ускорить обновления программы, сообщили в компании.

Отмечается, что начиная с июня Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола становятся единым целым. Новое приложение будет называться Skype для Windows 10.

На данный момент в нем добавлен ряд улучшений, которые касаются как работы, так и отображения. Появились функция обмена файлами прямо из Проводника, видеочаты до девяти человек, изменение фона и так далее.

Из приложения убрали обмен сообщениями в чате с помощью кнопки «Поделиться», а также синхронизацию списка контактов с Outlook. Возможно, в будущем их вернут.