Microsoft избавится от Skype для рабочего стола
25 июня 2020 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft объединяет Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола в одну систему. Это позволит не разрабатывать разные версии и ускорить обновления программы, сообщили в компании.
Отмечается, что начиная с июня Skype для Windows 10 и Skype для рабочего стола становятся единым целым. Новое приложение будет называться Skype для Windows 10.
На данный момент в нем добавлен ряд улучшений, которые касаются как работы, так и отображения. Появились функция обмена файлами прямо из Проводника, видеочаты до девяти человек, изменение фона и так далее.
Из приложения убрали обмен сообщениями в чате с помощью кнопки «Поделиться», а также синхронизацию списка контактов с Outlook. Возможно, в будущем их вернут.
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