Поправки в Конституцию РА вступят в силу 26 июня

Поправки в Конституцию РА вступят в силу 26 июня
25 июня 2020 - 14:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Закон о внесении поправок в Конституцию Армении вступит в силу 26 июня. Об этом сообщил спикер Национального собрания Арарат Мирзоян.

Таким образом, в статью 213 Конституции Армении, согласно которой срок полномочий судьи КС ограничивается 12 годами, будут внесены изменения. 26 июня председатель Конституционного суда Грайр Товмасян по закону должен освободить должность, а члены КС - покинуть свои посты.

Поправки вступили в силу без подписи президента РА Армена Саркисяна.

Национальное собрание Армении 22 июня на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении приняло проект закона о внесении поправок в Конституцию.

В начале 2020 года правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. Референдум по конституционным реформам был запланирован на 5 апреля, однако не состоялся из-за объявления чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

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