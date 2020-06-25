Поправки в Конституцию РА вступят в силу 26 июня
25 июня 2020 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Закон о внесении поправок в Конституцию Армении вступит в силу 26 июня. Об этом сообщил спикер Национального собрания Арарат Мирзоян.
Таким образом, в статью 213 Конституции Армении, согласно которой срок полномочий судьи КС ограничивается 12 годами, будут внесены изменения. 26 июня председатель Конституционного суда Грайр Товмасян по закону должен освободить должность, а члены КС - покинуть свои посты.
Поправки вступили в силу без подписи президента РА Армена Саркисяна.
Национальное собрание Армении 22 июня на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении приняло проект закона о внесении поправок в Конституцию.
В начале 2020 года правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. Референдум по конституционным реформам был запланирован на 5 апреля, однако не состоялся из-за объявления чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.
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