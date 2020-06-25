В РФ выявлено 7113 новых случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - За минувшие сутки в России зафиксировано 7113 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. В 32% новых случаях у заболевших не было симптомов вируса.

Общее число заразившихся коронавирусом увеличилось до 613,994 человек. За прошедшие сутки в России скончались 92 пациента с пневмонией и диагностированным коронавирусом. Общее число смертельных исходов составляет 8605. За весь период с начала пандемии вылечились 375,164 человек, более 230,000 заболевших продолжают лечение, пишут «Ведомости».

Ежедневный прирост новых случаев менее 8000 заболевших держится уже больше недели.

Среди российских регионов по числу выявленных случаев коронавируса на первом месте находится Москва – 217,791 заболевший за весь период. С начала пандемии скончались 3669 заболевших. За весь период выздоровели 142,194 заразившихся, число активных случаев уменьшилось до 71,928.

Всего в мире коронавирусная инфекция выявлена уже у более чем 9.43 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия на третьем месте в мире по числу заболевших. Активнее всего вирус распространяется в США – 2.38 млн заразившихся. На втором месте по числу заболевших Бразилия с более чем 1.18 млн случаев.