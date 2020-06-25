В РФ выявлено 7113 новых случаев коронавируса
25 июня 2020 - 15:13 AMT
PanARMENIAN.Net - За минувшие сутки в России зафиксировано 7113 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. В 32% новых случаях у заболевших не было симптомов вируса.
Общее число заразившихся коронавирусом увеличилось до 613,994 человек. За прошедшие сутки в России скончались 92 пациента с пневмонией и диагностированным коронавирусом. Общее число смертельных исходов составляет 8605. За весь период с начала пандемии вылечились 375,164 человек, более 230,000 заболевших продолжают лечение, пишут «Ведомости».
Ежедневный прирост новых случаев менее 8000 заболевших держится уже больше недели.
Среди российских регионов по числу выявленных случаев коронавируса на первом месте находится Москва – 217,791 заболевший за весь период. С начала пандемии скончались 3669 заболевших. За весь период выздоровели 142,194 заразившихся, число активных случаев уменьшилось до 71,928.
Всего в мире коронавирусная инфекция выявлена уже у более чем 9.43 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия на третьем месте в мире по числу заболевших. Активнее всего вирус распространяется в США – 2.38 млн заразившихся. На втором месте по числу заболевших Бразилия с более чем 1.18 млн случаев.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении коронавирус выявлен у еще одного депутата Варданян чувствует себя хорошо
В Армении больной коронавирусом таксист продолжал работать Он знал о своем диагнозе с 23 июня
ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире достигнет 10 млн на следующей неделе Ситуация с пандемией коронавируса остается напряженной, особенно в Центральной и Южной Америке
В РФ предложили возобновить авиасообщение со странами СНГ Возобновлять авиасообщение с другими странами предлагается в зависимости от эпидемиологической обстановки в них