ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире достигнет 10 млн на следующей неделе
25 июня 2020 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Число случаев заражения коронавирусом достигнет 10 млн уже на следующей неделе. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
По данным на сайте ВОЗ, число случаев уже превысило 9.2 млн человек. Университет Джонса Хопкинса, который подсчитывает данные в реальном времени, сообщает о 9.45 млн зараженных.
Ситуация с пандемией коронавируса остается напряженной, особенно в Центральной и Южной Америке, сказал руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Он отметил, что пандемия на американском континенте в целом еще не достигла своего пика, пишут «Ведомости».
В США и Бразилии, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 3.5 млн человек. Два американских государства занимают верхние строчки рейтинга стран с наибольшим числом заражений. На третьем месте – Россия; по данным федерального оперативного штаба, в стране выявлено более 613 тысяч заболевших.
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