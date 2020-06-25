Эйфелева башня возобновила работу спустя три месяца закрытия

PanARMENIAN.Net - Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - 25 июня возобновила свою работу спустя около трех месяцев закрытия из-за ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

«Действуют санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок», - говорится в сообщении на сайте достопримечательности. Посетить башню можно будет с 10:00 по местному времени. Однако подняться пока можно только на второй этаж сооружения пешком по ступенькам. Лифты для подъема на самый верхний этаж останутся закрытыми до 1 июля, пишет «Интерфакс».

Кроме того, сотрудники ежедневно проводят уборку и дезинфекцию достопримечательности, также размещены напольные знаки о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Ранее музеи во Франции в рамках ослабления ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с коронавирусом, получили разрешение постепенно открываться с середины июня.

Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, парижский Лувр начнет работать 6 июля, а музей Орсе открыл двери для посетителей 23 июня. Известный в Париже центр искусства и культуры Жоржа Помпиду заработает 1 июля.