В Армении коронавирус выявлен у еще одного депутата

В Армении коронавирус выявлен у еще одного депутата
25 июня 2020 - 18:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутат Национального собрания Армении от правящего блока «Мой шаг» Цовинар Варданян заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в Facebook.

«Я получила положительный результат теста. Знаю, что до этого в СМИ распространялись такие слухи, хочу сообщить, что чувствую себя хорошо. Заболевание у меня выражается следующими симптомами: боль вокруг глаз, мышечная боль в спине и температура, хоть и невысокая. Время от времени буду держать в курсе о своем состоянии. Благодарю всех за заботу», — написала Варданян.

Она стала четвертым армянским депутатом, у которого подтвердилось заболевание.

Ранее стало известно, что заразились депутаты фракции «Мой шаг» Кристине Погосян, Виктор Енгибарян и депутат «Процветающей Армении» Ваге Энфиаджян.

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