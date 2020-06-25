США удвоили награду за содействие в поимке главаря ИГ

PanARMENIAN.Net - Госдепартамент США увеличил вдвое - с 5 до 10 млн долларов награду за информацию, которая позволит установить местонахождение нового руководителя террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Амира Мухаммеда Саида Абделя Рахмана аль-Мауля. Об этом говорится в заявлении МИД США.

По его данным, главарь ИГ стоял за «похищением, убийствами и торговлей», направленными против религиозного меньшинства езидов на северо-западе Ирака. Кроме того, Вашингтон полагает, что тот «держит на контроле глобальные операции» группировки. Аль-Мауль также известен как Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураиши, пишет Deutsche Welle.

В марте 2020 года американский Госдеп в своем перечне «глобальных террористов» классифицировал главаря ИГ как «особого фигуранта».

Аль-Мауль возглавил ИГ после смерти руководителя «Исламского государства» Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб 27 октября 2019 года в ходе спецоперации с участием авиации. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей. На следующий день Вашингтон подтвердил гибель помощника главаря и пресс-секретаря ИГ Абу Хасана аль-Мухаджира в ходе спецоперации в сирийской провинции Алеппо. В ней были задействованы американские военнослужащие, однако «Демократические силы Сирии» (SDF - альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) сыграли в операции важную роль, отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.