США удвоили награду за содействие в поимке главаря ИГ
25 июня 2020 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Госдепартамент США увеличил вдвое - с 5 до 10 млн долларов награду за информацию, которая позволит установить местонахождение нового руководителя террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Амира Мухаммеда Саида Абделя Рахмана аль-Мауля. Об этом говорится в заявлении МИД США.
По его данным, главарь ИГ стоял за «похищением, убийствами и торговлей», направленными против религиозного меньшинства езидов на северо-западе Ирака. Кроме того, Вашингтон полагает, что тот «держит на контроле глобальные операции» группировки. Аль-Мауль также известен как Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураиши, пишет Deutsche Welle.
В марте 2020 года американский Госдеп в своем перечне «глобальных террористов» классифицировал главаря ИГ как «особого фигуранта».
Аль-Мауль возглавил ИГ после смерти руководителя «Исламского государства» Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб 27 октября 2019 года в ходе спецоперации с участием авиации. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей. На следующий день Вашингтон подтвердил гибель помощника главаря и пресс-секретаря ИГ Абу Хасана аль-Мухаджира в ходе спецоперации в сирийской провинции Алеппо. В ней были задействованы американские военнослужащие, однако «Демократические силы Сирии» (SDF - альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) сыграли в операции важную роль, отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
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