В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

PanARMENIAN.Net - Против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США выдвинули новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous, сообщает Минюст США.

«Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов», - говорится в сообщении Минюста, пишет «Интерфакс».

Новое обвинительное заключение не добавляет дополнительных пунктов к 18 статьям, перечисленным в первом заключении в мае 2019 года. В нем говорится о более широком сговоре в связи предполагаемыми взломами компьютеров, в которых Ассанж был ранее обвинен. Согласно документу, Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks завербовали хакеров и согласовали с ними совершение компьютерных вторжений в интересах WikiLeaks.

«WikiLeaks получил и опубликовал электронные письма, полученные в результате взлома данных, совершенного против американской разведывательной консалтинговой компании группой хакеров, связанных с Anonymous и LulzSec», - говорится в сообщении.

В случае признания Ассанжа виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет тюремного заключения по каждому пункту, кроме сговора с целью совершения компьютерного взлома, за которое ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В настоящее время основатель WikiLeaks содержится под стражей в Великобритании.