В Армении выясняют обстоятельства утечки данных жертв коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Армении возбуждено уголовное дело по факту публикации данных о жертвах коронавируса в социальной сети Facebook. Дело возбуждено согласно 144 статье УК РА.

2 июня в Facebook появилась публикация, в которой был представлен список 132 жертв коронавируса с указанием имен, фамилий, отчеств, дат рождения, дат смерти, адресов и наименований медицинских учреждений.

Следственный комитет Армении на данный момент предпринимает меры для выяснения личности, на странице которой появилась данная публикация, скрываемая в соцсети под именем zndan711 и Zndan. В частности, с целью выяснения IP-адресов и получения доступа к персональной странице СК представил ходатайство в суд общей юрисдикции города Еревана, которое было удовлетворено.