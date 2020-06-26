В Армении выясняют обстоятельства утечки данных жертв коронавируса
26 июня 2020 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении возбуждено уголовное дело по факту публикации данных о жертвах коронавируса в социальной сети Facebook. Дело возбуждено согласно 144 статье УК РА.
2 июня в Facebook появилась публикация, в которой был представлен список 132 жертв коронавируса с указанием имен, фамилий, отчеств, дат рождения, дат смерти, адресов и наименований медицинских учреждений.
Следственный комитет Армении на данный момент предпринимает меры для выяснения личности, на странице которой появилась данная публикация, скрываемая в соцсети под именем zndan711 и Zndan. В частности, с целью выяснения IP-адресов и получения доступа к персональной странице СК представил ходатайство в суд общей юрисдикции города Еревана, которое было удовлетворено.
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