В Армении за сутки выявили 759 случаев коронавируса: 814 человек вылечились

В Армении за сутки выявили 759 случаев коронавируса: 814 человек вылечились
26 июня 2020 - 11:06 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 26 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 759 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 23,247, из которых активных кейсов - 10,557.

За сутки вылечились 814 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 12,149.

От последствий вируса за сутки умерло 13 человек. Всего летальных исходов 410 - от коронавируса, еще 131 - от других заболеваний.

За все время проведено 105,046 тестов.

 Самое значимое
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Пара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусомПара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусом
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
Армении не хватает палочек для тестирования коронавируса
В Армении выявили 663 новых случая коронавируса, скончались еще 5 паценитов
В Армении за сутки выявили 397 случаев коронавируса, 19 пациентов умерли
В Армении выявлено 425 новых случаев коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Взрыв в районе военного комплекса в Иране: ИРИ сообщила о газе, на Западе подозревают испытания В Минобороны ИРИ утверждают, что сдетонировал газ, никто не пострадал
В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа Новое обвинительное заключение не добавляет дополнительных пунктов к 18 статьям
США удвоили награду за содействие в поимке главаря ИГ Главарь ИГ стоял за «похищением, убийствами и торговлей», направленными против религиозного меньшинства езидов
Эйфелева башня возобновила работу спустя три месяца закрытия Однако подняться пока можно только на второй этаж сооружения пешком по ступенькам