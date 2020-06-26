В Армении за сутки выявили 759 случаев коронавируса: 814 человек вылечились

PanARMENIAN.Net - В Армении 26 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 759 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 23,247, из которых активных кейсов - 10,557.

За сутки вылечились 814 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 12,149.

От последствий вируса за сутки умерло 13 человек. Всего летальных исходов 410 - от коронавируса, еще 131 - от других заболеваний.

За все время проведено 105,046 тестов.