ВОЗ предрекла «коллапс системы здравоохранения» в Армении и еще 10 странах
26 июня 2020 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила опасения в связи с активным распространением коронавируса в Европе, в том числе в Армении. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил, что этот всплеск вызван смягчением карантинных ограничений, пишет BBC.
В частности, по словам Клюге, в 11 странах Европы «показатели передачи вируса возросли настолько, что если в связи с этим не будут предприняты незамедлительные ответные меры, то системы здравоохранения в регионе вновь окажутся на грани коллапса». Позже ВОЗ заявила, что в числе этих стран - Армения, Украина, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, а также Швеция, Босния-Герцеговина, Северная Македония, Албания и Косово.
«В последнее время я постоянно говорил о том, что корректировка странами своих противоэпидемических мер сопряжена с риском возобновления роста заболеваемости», - сказал Клюге.
По его словам, в Европе уже больше 2.5 млн заболевших Covid-19, при этом каждый день регистрируется около 20 тысяч новых случаев заболевания, ежедневно умирает более 700 человек.
В Армении, по состоянию на 26 июня, выявлено 23,247 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 10,557. Общее число выздоровевших составляет 12,149. Умерли 410 - от коронавируса, еще 131 - от других заболеваний.
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