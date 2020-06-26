В Арцахе выявлен еще 1 случай Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлен еще 1 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Covid-19 был подтвержден у жителя Гадрутского района, который находился в изоляции около 2 недель.

Всего в Арцахе выявлено 114 случаев коронавируса, 77 человек уже выздоровели, летальных исходов нет.

В общей сложности в Арцахе протестированы 1828 человек, 68 человек изолированы.