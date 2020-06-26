В Арцахе выявлен еще 1 случай Covid-19

В Арцахе выявлен еще 1 случай Covid-19
26 июня 2020 - 12:35 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлен еще 1 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Covid-19 был подтвержден у жителя Гадрутского района, который находился в изоляции около 2 недель.

Всего в Арцахе выявлено 114 случаев коронавируса, 77 человек уже выздоровели, летальных исходов нет.

В общей сложности в Арцахе протестированы 1828 человек, 68 человек изолированы.

 Самое значимое
В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Въезд в Арцах ограничат из-за коронавирусаВъезд в Арцах ограничат из-за коронавируса
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Армянский патриарх Константинополя призвал выделить в соборе Святой Софии место для христиан
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 95 раз
В Арцахе коронавирус выявлен у еще 10 человек
США разрешили компании Афеяна перейти ко второму этапу исследования вакцины от Covid-19
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Иностранным специалистам разрешили приезжать в РФ Иностранцам разрешат однократный въезд на основании особого списка, который должны направить в ФСБ и МВД
В Армении завели новое уголовное дело, связанное с Царукяном Общине Ариндж нанесен ущерб на 3.94 млрд драмов
Находящиеся за границей армянские абитуриенты могут приехать в РА для вступительных экзаменов Министерство свяжется с абитуриентами
Шестой по счету армянский депутат заразился коронавирусом Тоноян сдала тест на коронавирус, и результат оказался положительным