В Арцахе выявлен еще 1 случай Covid-19
26 июня 2020 - 12:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлен еще 1 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
Covid-19 был подтвержден у жителя Гадрутского района, который находился в изоляции около 2 недель.
Всего в Арцахе выявлено 114 случаев коронавируса, 77 человек уже выздоровели, летальных исходов нет.
В общей сложности в Арцахе протестированы 1828 человек, 68 человек изолированы.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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