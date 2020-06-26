Грузия не откроется для туристов с 1 июля: Запрет на международные рейсы продлен
26 июня 2020 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Запрет на международное регулярное авиасообщение, введенный из-за пандемии коронавируса, будет действовать в Грузии до 31 июля. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации страны.
Агентство уже несколько раз продлевало введенные в конце марта ограничения, в последний раз - до 30 июня, пишет РИА Новости.
«Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 июля 2020 года включительно», - говорится в заявлении Агентства.
Ведомство сообщает, что соответствующая информация уже предоставлена всем авиакомпаниям. Агентство призывает граждан воздержаться от покупок авиабилетов до окончательного возобновления регулярных полетов и отмечает, что данное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации в мире и в Грузии.
Таким образом, Грузия не откроется для международных туристов с 1 июля, как планировалось ранее.
Ранее министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава заявила, что восстановление регулярных авиарейсов с разными странами, которое Грузия планировала с 1 июля, с большой вероятностью будет отложено на конец июля исходя из эпидемиологической ситуации в мире.
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