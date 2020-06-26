В РФ впервые с конца апреля за сутки выявлено менее 7000 случаев коронавируса
26 июня 2020 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В России за прошедшие сутки выявлено 6800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передал оперативный штаб. Ежесуточный прирост менее 7000 новых случаев зафиксирован впервые с 29 апреля. Тогда за день прибавилось 5841 новых случаев (число заболевших коронавирусом 30 апреля уже составило 7099 человек). На 26 июня общее число заболевших в стране увеличилось до 620,794 человек, пишут «Ведомости».
За минувшие сутки в России умерли 176 пациентов. Общее число смертельных исходов выросло до 8781. С начала пандемии выздоровели 384,152 человека, более 227,000 подхвативших коронавирусную инфекцию продолжают лечение.
В Москве общее число заболевших увеличилось до 218,604. С начала пандемии умерли 3694 пациента. За весь период в Москве вылечился от вируса 144,191 человек, число активных случаев сократилось до 70,719.
Популяционный иммунитет к коронавирусу выявлен практически у 20% протестированных москвичей, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, таковы данные исследования, проводимого с 5 по 18 июня. В нем участвовали свыше 90,000 москвичей.
Всего в мире коронавирус обнаружен у около 9.62 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Россия по числу заразившихся занимает третье место в мире.
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