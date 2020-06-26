Находящиеся за границей армянские абитуриенты могут приехать в РА для вступительных экзаменов

PanARMENIAN.Net - Армянские абитуриенты, находящиеся за границей, могут приехать в Армению и принять участие во вступительных экзаменах. Об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

«Наши соотечественники, находящиеся за рубежом (в Грузии, России и т.д.) могут приехать и принять участие во вступительных экзаменах. О технических вопросах они будут проинформированы посредством электронной почты и телефонного звонка», – отметил министр.

В Армении единые экзамены стартуют 2 июля. Авиасообщение в стране ограничено, въезд на территорию республики открыт только для граждан РА.