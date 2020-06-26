В Армении завели новое уголовное дело, связанное с Царукяном

PanARMENIAN.Net - В Армении заведено новое уголовное дело, которое имеет отношение к одному из богатейших людей страны, главе партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну. Об этом сообщила Служба национальной безопасности РА.

Так, согласно новому уголовному делу, из-за предположительно преступных действий руководителя общины Ариндж и главы концерна «Мульти груп» данной общине нанесен ущерб на 3.94 млрд драмов (около $8.2 млн).

По данным следствия, глава общины Ариндж Котайкской области Гагик Саркисян при содействии старейшин общины обеспечил перевод общинных земель площадью в 87.7 га из категории производственных и недропользовательских в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Представленное губернатору ходатайство получило положительные оценки, перевод территорий в другую категорию был осуществлен, вследствие чего кадастровая стоимость земель была снижена с порядка 3.98 млрд драмов до 25.3 млн драмов. Тем самым компании «Концерн «Мульти Груп» была дала возможность приобрести эти территории по существенно низкой цене.

Чиновник из общинных властей организовал и провел формальный аукцион по отчуждению указанных территорий, которые были переданы «Мульти Груп» за 29.3 млн драмов.

После этого 0.22 га из общих 87.7 га были вновь переведены главой общины в прежнюю категорию, и на этих условиях компания построила на участке каменное строение площадью около 1860 кв м и асфальтированную парковку. Вследствие этих незаконных действий община Ариндж была лишена возможности получения дохода от отчуждения собственности в размере порядка 3.94 млрд драмов.

По данному факту в Следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело по признакам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.

Гагик Царукян является учредителем концерна «Мульти груп». Против Царукяна в СНБ уже возбуждены уголовные дела по обвинению в даче предвыборных взяток во время выборов 2017 года, случаям незаконной предпринимательской деятельности без предусмотренной законом лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб почти в 30 миллиардов драмов (порядка 60 млн долларов). А по третьему уголовному делу компания, связанная с Гагиком Царукяном, незаконно присвоила земельные участки. Государству был нанесен ущерб в 342 млн драмов (порядка 685 тысяч долларов).