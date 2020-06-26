Иностранным специалистам разрешили приезжать в РФ
26 июня 2020 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, смягчающее ограничения на въезд в страну в условиях пандемии - теперь в Россию могут попасть высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу.
Таким иностранцам разрешен однократный въезд на основании особого списка, который должны направить в ФСБ и МВД федеральные органы исполнительной власти, пишет Meduza.
«Решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, принято по итогам рассмотрения поступивших в Правительство обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний», - говорится в решении.
После закрытия в конце марта международных границ из-за пандемии коронавируса правительство РФ разрешало въезд в страну только для иностранцев, которые намеревались пройти лечение в российских медицинских организациях, и тех, кому необходимо позаботиться о заболевших родственниках.
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