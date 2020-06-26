Армянские хакеры опубликовали данные зараженных коронавирусом азербайджанцев
26 июня 2020 - 18:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская «Кибер-армия Монте Мелконян» взломала азербайджанские базы данных о больных коронавирусом. Об этом хакеры сами сообщили на своей странице в Facebook, опубликовав списки зараженных, выздоровевших и умерших от Covid-19 граждан Азербайджана.
Как сообщается на странице армянской «Кибер-армии», им удалось взломать сайт министерства здравоохранения Азербайджана, где хранились данные зараженных граждан.
Хакеры отметили, что опубликовали лишь часть данных.
Ранее азербайджанские хакеры во второй раз опубликовали зараженных коронавирусом граждан Армении - имена, адреса, телефонные номера. До этого азербайджанцы опубликовали подобный список с данными 3500 граждан РА.
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