Армянские хакеры опубликовали данные зараженных коронавирусом азербайджанцев

PanARMENIAN.Net - Армянская «Кибер-армия Монте Мелконян» взломала азербайджанские базы данных о больных коронавирусом. Об этом хакеры сами сообщили на своей странице в Facebook, опубликовав списки зараженных, выздоровевших и умерших от Covid-19 граждан Азербайджана.

Как сообщается на странице армянской «Кибер-армии», им удалось взломать сайт министерства здравоохранения Азербайджана, где хранились данные зараженных граждан.

Хакеры отметили, что опубликовали лишь часть данных.

Ранее азербайджанские хакеры во второй раз опубликовали зараженных коронавирусом граждан Армении - имена, адреса, телефонные номера. До этого азербайджанцы опубликовали подобный список с данными 3500 граждан РА.