У Ефремова случился сердечный приступ
26 июня 2020 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - У актера Михаила Ефремова в ночь на 26 июня случился сердечный приступ. Его адвокат Эльман Пашаев предполагает, что причиной стало нервное потрясение, связанное с ДТП в центре Москвы, к которому был причастен артист.
«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», - отметил Пашаев, пишет Deutsche Welle.
В настоящий момент Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в том, что он вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек.
Записи видеокамер с места происшествия показывают, что джип Ефремова на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, доставляющим еду. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице утром 9 июня.
Если вина актера будет доказана, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Михаил Ефремов извинился перед родственниками Сергея Захарова, однако они его извинения не приняли.
Photo. Ria Novosti
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