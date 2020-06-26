Армения не в списке стран, откуда пустят в ЕС после открытия границ

PanARMENIAN.Net - Евросоюз не включил Армению в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества, пишет Euronews со ссылкой на анонимные источники.

По информации источника, в ЕС составили список стран, для граждан которых въезд на территорию Евросоюза откроется с 1 июля. Так, в список вошли: Ватикан, Монако, Черногория, Андорра, Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Албания, Турция, Косово, Корейская Народно-Демократическая Республика, Туркменистан, Вьетнам, Китай, Таиланд, Мьянма, Монголия, Япония, Южная Корея, Грузия, Бутан, Ливан, Индонезия, Узбекистан, Индия, Таджикистан, Казахстан, Палау, Новая Зеландия, Австралия, Доминика, Багамские острова, Сент-Люсия, Уругвай, Ямайка, Куба, Гайана, Парагвай, Венесуэла, Никарагуа, Коста-Рика, Канада, Ангола, Тунис, Намибия, Уганда, Мозамбик, Маврикий, Замбия, Руанда, Эфиопия, Марокко, Алжир, Египет.

Другие страны не вошли в список из-за эпидемиологической ситуации в них. По данным источника, перечень стран, который в настоящее время готовится Евросоюзом, будет затем расширяться.

Ранее Еврокомиссия призвала все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня. Кроме того, она рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля. При этом, согласно нормам сообщества, все юридические решения о порядке пересечения границ принимают не институты Евросоюза, а правительства входящих в него государств.