Telegram вернет инвесторам Gram $1.2 млрд
26 июня 2020 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Telegram Павла Дурова договорились заключить мировое соглашение по спору, который начался из-за планов компании запустить блокчейн-проект TON. SEC сообщила об этом в письме, направленном судье Кевину Кастелу, который вел дело.
По условиям сделки Telegram должен вернуть покупателям криптовалюты Gram незаконно полученную прибыль в размере 1.24 млрд долларов, пишет Meduza.
Кроме того, Telegram должен в течение 30 дней выплатить штраф в размере 18.5 млн долларов.
Также в следующие три года компания должна за 45 дней уведомлять SEC о своем участии в выпуске цифровых активов, в том числе криптовалюты.
12 мая основатель Telegram Павел Дуров объявил о завершении блокчейн-проекта TON.
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