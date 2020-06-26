Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам заключения условно

PanARMENIAN.Net - Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800,000 руб.

Помимо Серебренникова суд также признал виновными в хищении 128 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа» генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и гендиректора организации Юрия Итина. Малобродский приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200,000 рублей, Итин ‒ к трем годам условно и 200,000 рублей штрафа, пишут «Ведомости».

Суд запретил Малобродскому и Итину занимать должности в учреждениях культуры, также они вместе с Серебренниковым должны суммарно возместить Минкультуры 128 млн руб. ущерба. Арест на украшения Итина ‒ золотое кольцо, браслет и колье Tiffany с бриллиантами ‒ сохраняется до компенсации ущерба.

Действия сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум суд переквалифицировал из мошенничества в халатность. Суд назначил Апфельбаум штраф, но освободил ее от уплаты за истечением срока давности.

Защита будет обжаловать приговор Серебренникову, сказал его адвокат Дмитрий Харитонов: «Условный срок ‒ это тоже срок, приемлем только оправдательный приговор». Обвиняемые обнялись с родственниками, Серебренников поблагодарил людей у зала суда за поддержку.

Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. Изначально Серебренников проходил по делу в качестве свидетеля, однако в августе того же года он был задержан и помещен под домашний арест после того, как арестованная бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева назвала его организатором мошеннической схемы. В апреле 2019-го режиссера отпустили под подписку о невыезде.