Врачи из Италии прибыли в Армению для помощи в борьбе с коронавирусом
27 июня 2020 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армению прибыли врачи из Италии для оказания содействия в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает посольство Армении в Италии.
Группа из 11 итальянских врачей прибыла в Ереван 26 июня. Отмечается, что анестезиологи-реаниматологи и медсестры из Италии проведут в Армении три недели. С собой они привезли необходимые медицинские принадлежности.
Приезд врачей профинансирован правительством Италии при участии Евросоюза.
Посольство Армении поблагодарило Италию за оказанную помощь.
Ранее в Армению уже прибыли врачи из Франции и Литвы для помощи армянским медработникам. Грузия также выразила желание помочь.
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