Врачи из Италии прибыли в Армению для помощи в борьбе с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В Армению прибыли врачи из Италии для оказания содействия в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает посольство Армении в Италии.

Группа из 11 итальянских врачей прибыла в Ереван 26 июня. Отмечается, что анестезиологи-реаниматологи и медсестры из Италии проведут в Армении три недели. С собой они привезли необходимые медицинские принадлежности.

Приезд врачей профинансирован правительством Италии при участии Евросоюза.

Посольство Армении поблагодарило Италию за оказанную помощь.

Ранее в Армению уже прибыли врачи из Франции и Литвы для помощи армянским медработникам. Грузия также выразила желание помочь.