В Армении за сутки выявлено 662 случая коронавируса: Вылечились 762 человека
27 июня 2020 - 15:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 27 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 662 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 23,909, из которых активных кейсов - 10,445.
За сутки вылечились 762 пациента. Общее число выздоровевших составляет 12,911.
От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще 2 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 420 - от коронавируса, еще 133 - от других заболеваний.
За все время проведено 107,108 тестов.
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