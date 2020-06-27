В Армении за сутки выявлено 662 случая коронавируса: Вылечились 762 человека

PanARMENIAN.Net - В Армении 27 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 662 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 23,909, из которых активных кейсов - 10,445.

За сутки вылечились 762 пациента. Общее число выздоровевших составляет 12,911.

От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще 2 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 420 - от коронавируса, еще 133 - от других заболеваний.

За все время проведено 107,108 тестов.