ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 190 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 21 по 27 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 190 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1600 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР, сохраняя приверженность соблюдению режима прекращения огня, продолжили уверенно выполнять поставленные боевые задачи.

В период с 14 по 20 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 85 раз. За указанный период времени ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 700 выстрелов.