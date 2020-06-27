ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 190 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 190 раз
27 июня 2020 - 16:46 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 21 по 27 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 190 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1600 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР, сохраняя приверженность соблюдению режима прекращения огня, продолжили уверенно выполнять поставленные боевые задачи.

В период с 14 по 20 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 85 раз. За указанный период времени ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 700 выстрелов.

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