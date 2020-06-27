В США зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса - около 40,000

PanARMENIAN.Net - В Соединенных Штатах 25 июня зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся - около 40 тысяч новых случаев. Быстрее всего число зараженных растет уже не в Нью-Йорке, а в западных и южных штатах - прежде всего в Техасе, Флориде и Аризоне.

В Техасе за последние сутки было зафиксировано 5996 новых случаев заражения и самое высокое за месяц количество смертей - 47. Уже почти две недели в штате растет и число госпитализированных с коронавирусом, пишет BBC.

Губернатор штата Грег Эбботт 26 июня приостановил ослабление карантинного режима. Бары, открывшиеся в мае, снова закрываются, рестораны начинают работать с ограничениями на число клиентов.

Во Флориде за последние сутки коронавирус обнаружили сразу у 8 942 человек. Предыдущий антирекорд по числу заражений штат зафиксировал в среду, и тогда прирост был на три тысячи меньше. Власти штата распорядились немедленно закрыть все бары.

В Аризоне число заражений устойчиво растет, сейчас оно достигло 63 тысяч.

Вице-президент США Майк Пенс, проводивший ежедневный брифинг, признал, что число заражений в 16 штатах растет. При этом он не связывает рост фиксируемых случаев с ослаблением карантина в отдельных штата.